Krisenfest Deutschland verteidigt zweiten Platz bei Patenten

Innerhalb Europas nimmt Deutschland allerdings eine klar dominierende Position ein. Nicht nur, dass es weit mehr als doppelt so viele Anmeldungen verzeichnet wie die europäische Nummer zwei, Frankreich. Auch die deutschen Firmen liegen stark: Zwar verliert Siemens seine Position als anmeldestärkster europäischer Konzern an Ericsson aus Schweden, das liegt allerdings nur daran, dass die 584 Patentanmeldungen der abgespaltenen Siemens Energy nun separat gezählt werden. Weltweit reicht das für Siemens mit 1634 für Rang sechs, direkt vor Bosch (1597). Mit BASF auf Rang 10 schafft es sogar ein drittes deutsches Unternehmen in die Spitzengruppe.