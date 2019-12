Kriselnder SGV Freiberg Das Jahr endet mit dem nächsten Rückschlag

Freiberg - Einen Befreiungsschlag hatte sich der SGV Freiberg für sein letztes Spiel des Jahres erhofft – stattdessen stand der Fußball-Oberligist am Samstag vor 273 Zuschauern gegen den SV Linx mit leeren Händen da. 1:2 hieß es am Ende, womit der Vorsprung auf die Abstiegsränge nur einen Punkt beträgt. „Wir haben die Sch.... an den Füßen kleben“, haderte Trainer Milorad Pilipovic. Schließlich war es seine Elf, die das Spiel nahezu über 90 Minuten dominierte. „Die mangelende Chancenverwertung ist das einzige, was ich ihr vorwerfen kann. Einsatz, Wille und Laufbereitschaft haben gestimmt. Wir haben Ball und Gegner kontrolliert. Das Ergebnis entspricht nicht dem Spielverlauf.“ Und Gästecoach Thomas Leberer war sich bewusst: „Heute war das Glück mit uns im Bunde.“