Kriselnder Hauptstadtclub Druck auf Hertha-Führung: Fan-Demo vor Olympiastadion

"Wer in der Verantwortung steht, muss sich auch Kritik stellen", sagte Preetz. Man werde die Kritik annehmen und reflektieren, kündigte der 53-Jährige an. "Man muss seinen Überzeugungen folgen und Ausdruck verleihen. Deswegen gehen wir gemeinsam gegen die Situation an", sagte Preetz.