Krise des Dieselmotors Das Ende des Mythos „La Bosch“ in Rodez

Die Bosch-Belegschaft ist nicht überrascht

Der radikale Einschnitt kommt für die Beschäftigten allerdings nicht überraschend. Der Grund: an dem Standort werden ausschließlich Komponenten für Dieselmotoren gefertigt. Diese Antriebstechnik befindet sich aber in einer massiven Krise. „Der Dieselanteil ist in Europa in den vergangenen zehn Jahren deutlich gesunken“, heißt es dazu in einer Mitteilung von Bosch. „In Frankreich hat er sich 2012 von 73 Prozent auf heute nur noch rund 34 Prozent aller Pkw-Neuzulassungen mehr als halbiert. Eine Erholung ist nicht zu erwarten.“