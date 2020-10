Krise als Weckruf Das Brettspiel boomt analog wie digital

Und so dürfte gerade für Vielspieler die schon lange wachsende digitale Gemeinschaft der "Board-Gamer" notgedungen in den Fokus gerückt sein: In unzähligen Youtube-Clips informieren die Influencer der Szene längst über ihre Lieblings-Spiele, andere bloggen seit Jahrzehnten über Geheimtipps oder die neueste Erweiterung zum Klassiker. Von einem regelrechten Ansturm mit Beginn der Pandemie berichten Plattformen, die den Spieleabend im Netz simulieren, wie "tabletopia" oder "Board Game Arena".

"Die Krise hat uns in eine neue Dimension katapultiert", sagt etwa Gregory Isabelli, der französische Gründer von Board Game Arena, nach eigenen Angaben mit viereinhalb Millionen Mitgliedern der größte digitale Spieltisch der Welt. Die Internetseite ermöglicht es, ein riesiges Angebot vom Spieleklassiker bis zur Neuheit mit anderen Nutzern gemeinsam am PC zu spielen. Als die Welt in den Lockdown ging, hätten sich die Zugriffe in nur wenigen Tagen verzehnfacht, ganz neue Zielgruppen seien erschlossen worden, sagt er. "Plötzlich hat bei uns die Großmutter mit ihren Enkeln gespielt", sagt Isabelli. Etwa die Hälfte der Neunutzer sei geblieben.

Auch für viele Spieleverlage sei die Krise ein Weckruf, sich digitaler aufzustellen - sofern die Ressourcen es zuließen, sagt Messeveranstalterin Metzler. Als Vorreiter gilt beispielsweise der große deutsche Verlag Pegasus Spiele: "Die Branche ist schon ein wenig konservativer und viele Möglichkeiten wurden bisher ungenutzt gelassen", sagt dessen Sprecher Peter Berneiser. Schließlich bestehe die Stärke des Spiels in der Erlebbarkeit von Emotionen, auch dass man die Dinge anfassen kann, sei wichtig. "Aber diese analogen Stärken schließen digital keineswegs aus", betont er. So habe der Verlag seine digitalen Angebote nun deutlich ausgeweitet: Es gab digitale Spielrunden, Schulungen für Fachhändler online und einen virtuellen Ideenwettbewerb für Autoren. Mit großem Erfolg: Man habe in allen Bereichen eine höhere Reichweite erzielen können. "Die meisten jetzt geschaffenen digitalen Maßnahmen werden Bestand haben", sagt Berneiser, "als gute Ergänzung, nicht als dauerhafter Ersatz."

So wollen es auch die Macher der Spiele in Zukunft halten: Das Digitale soll zusätzliche Zugänge schaffen, im Kern bleibe das reale Erleben. "Es ist einfach etwas anderes, ob man sich gegenüber sitzt oder nicht. Das wird auch immer den Reiz des Spielens ausmachen", ist Metzler überzeugt.

© dpa-infocom, dpa:201019-99-01594/2