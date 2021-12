Krippen und ihre Geschichten Eine Weihnachtskrippe auf 16 Quadratmetern

Viele Stunden Handarbeit stecken in den Figuren

„Bereits 2018 haben wir damit angefangen, die Krippenlandschaft im Advent hier in der Kirche zu gestalten“, führt Elisabeth Reischl aus, die federführend die Aufgabe übernommen hat. Sie ist dankbar dafür, dass sie – nun zum vierten Mal – auf die Unterstützung weiterer Frauen zählen darf. „Allein wäre das gar nicht so zu schaffen! Im Team – also Hand in Hand - macht es dagegen große Freude“, so Reischl, die beim Aufbau der Krippe von Monika Münch, Astrid Vetter und Barbara Rupp unterstützt wurde. Die vier Frauen haben rund drei Stunden daran gewerkelt, was rechnerisch zwölf Arbeitsstunden ergibt. Doch noch viel mehr Helferinnen braucht es, um überhaupt erst ein so eindrucksvolles Krippengebilde erschaffen zu können.