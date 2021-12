Krippen und ihre Geschichten Die Wiege bleibt bis Heiligabend leer

Der beste Orte für den Kauf einer Krippe? Bethlehem!

Denn wo ist der beste Ort, um eine Krippe zu kaufen? Natürlich in Betlehem, also in der Stadt, die für Christen in der ganzen Welt von besonderer Bedeutung ist, weil sie der Überlieferung nach der Geburtsort Jesu ist. Dort, wo alles begann, wo eben jener Stall stand, in dem Jesus geboren ist. „Am Ursprung sozusagen“, erzählt Birgit Hannemann. Sie war 2012 auf Bildungsreise in Israel. Eine Weihnachtskrippe besaß sie bis dahin noch nicht. Beim Ausflug nach Bethlehem war klar: „Wenn ich eine Krippe kaufe, dann hier.“