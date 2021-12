Krippe in Pleidelsheim Ein Kleinod in der guten Stube

Und so erwacht alljährlich in der Adventszeit auch ein wenig der Stolz in den beiden Senioren, die vor knapp einem Monat ihre diamantene Hochzeit gefeiert haben. „Alles zusammen ist wirklich gut gelungen“, sagen die Gerlachs. Und auch von den Gästen, die ins Haus nach Pleidelsheim kommen, werde die Krippe auf ihrem angestammten Platz gebührend bewundert: Denn das ästhetische Glanzstück zieht die Blicke – auf einem hellen Sideboard stehend – unwillkürlich an und vermittelt weihnachtliche Geborgenheit.