Krimireihe "Tatort" aus München: 30 Jahre Leitmayr und Batic

München - "Das ist was für Dich, Laura: Junger Mann, 30, wünscht, eine unberührte Nichtraucherin zu ehelichen". Als die Münchner "Tatort"-Kommissare Franz Leitmayr und Ivo Batic das erste Mal auf dem Bildschirm erscheinen, liest Batic im Auto Kontaktanzeigen vor und singt "Only You". Leitmayr krümelt den Beifahrersitz voll und knutscht seine Freundin.