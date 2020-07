Kriminalstatistik in Pleidelsheim Keine Beunruhigung trotz Straftaten-Anstieg

Der Blick auf die Struktur der Tatverdächtigen zeigt: Der Täter ist in den meisten Fällen älter als 21, selten heranwachsend oder jugendlich. „Ein großes Lob in diesem Zuge an die Jugendarbeit, so niedrig ist der Anteil in keiner anderen Gemeinde im Bereich des Marbacher Reviers“, lobte Frank Bartel.