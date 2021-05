Kriminalstatistik in Marbach Viele Handgreiflichkeiten in den eigenen vier Wänden

Graffiti an Zügen

Einen Ausreißer in negativer Hinsicht gaben die Polizisten auch in puncto Sachbeschädigungen bekannt. 185 Fälle werden hier in der Statistik geführt, ein Plus zum Vorjahr von 61 Vorkommnissen. Frank Bartel wies jedoch darauf hin, dass alleine 98 Anzeigen im Ressort der Bundespolizei, die für den Bahnhof zuständig ist, zu verorten sind. „Das ist dann in der Regel Graffiti an den Waggons, die da abgestellt wurden“, erklärte Bartel. Ob die Züge aber tatsächlich in Marbach besprüht oder die Verschandelungen erst hier entdeckt wurden, lasse sich nicht sagen. Aber der Tatort liege dann formal dort – und die Zahlen gehen in der Statistik auf das Marbacher Konto. Den Tätern via Kameraüberwachung auf die Schliche zu kommen, sei gar nicht so einfach. Ob es Aufzeichnungen gibt, hänge immer davon ab, wo die Waggons abgestellt werden. Die Aufklärungsquote in dem Bereich sei jedenfalls gering.