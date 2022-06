Kriminalstatistik in Affalterbach Rekordverdächtige Aufklärungsquote

Frank Bartel, der Leiter des Polizeireviers Marbach, und Joachim Schäfer, der Leiter des Bezirksdienstes, sind mit der polizeilichen Kriminalstatistik derzeit auf Tour durch die Gemeinderäte. Doch selten haben sie so viele herausragende Zahlen präsentieren dürfen wie kürzlich in Affalterbach. So bezeichnete Joachim Schäfer die Aufklärungsquote der Straftaten in Affalterbach von 87 Prozent als „rekordverdächtig“. „Eine Zahl in dieser Größenordnung habe ich auch von Kollegen schon lange nicht mehr gehört“, sagte er. Zwar sei die Anzahl der Straftaten mit 70 gegenüber dem Vorjahr mit 57 gestiegen, doch im Vergleich der vergangenen fünf Jahre liege der Wert im Mittelfeld. Dies gelte auch für den Bereich der Körperverletzungen, die zwar von sechs auf 14 gestiegen seien, aber unter dem Wert von 15 im Jahr 2019 lägen. Erfreulich sei zudem, dass unter den Körperverletzungsdelikten nur drei gefährliche gewesen seien. Nur zwei Fälle hätten sich in der Öffentlichkeit abgespielt, beide Male seien Polizisten die Opfer gewesen. Vier Fälle häuslicher Gewalt seien angezeigt worden.