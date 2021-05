Kriminalstatistik für 2020 vorgestellt Für die Polizei ist Murr ein erfolgreiches Pflaster

Unter den 111 Tatverdächtigen stellte die Polizei 87 Männer und 24 Frauen fest. Darunter seien neun Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren und zwölf Heranwachsende im Alter von 18 bis 20 Jahren, sonst aber „hauptsächlich Erwachsene“.

Der Anteil der Straftaten unter Alkohol hat zugenommen

Zugenommen hat der Anteil der unter Alkohol begangenen Straftaten. Waren im Jahr 2019 noch fünf Tatverdächtige angetrunken, so kletterte die Zahl im Jahr danach auf 13. Höher als im Jahr zuvor war auch der Anteil der ausländischen Verdächtigen mit 48, was 43,2 Prozent entspricht. Diese Quote lag in den beiden Jahren zuvor bei rund 36 Prozent.

Nachdenklich stimmt die Polizisten die gestiegene Zahl von Unfallfluchten, bei aktuell etwa der Hälfte der 67 Unfälle. Insgesamt lag bei den Unfällen ein Rückgang vor: von 89 im Jahr 2019 und 92 in 2018.