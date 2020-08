Kriminalpolizei ermittelt in Benningen Feld brennt großflächig

Durch schnelles Eingreifen der Feuerwehr Benningen konnte am Mittwoch das Übergreifen eines Flächenbrands in der Beihinger Straße auf einen leer stehenden Neubau verhindert werden. Als gegen 22.30 Uhr der erste Notruf einging, brannte bereits ein Feld großflächig. Das Feuer griff rasch auf ein angrenzendes Gartengrundstück über, wo mehrere Bäume und ein Unterstand, in dem Reisigbündel des Backvereins gelagert waren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich hier auf circa 20 000 Euro.