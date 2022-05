Kriminalität Zeuge im Drach-Prozess: "Ich träume jede Nacht davon"

Drach werden in dem Prozess vier Raubüberfälle auf Geldtransporter in Köln, Frankfurt am Main und im hessischen Limburg vorgeworfen. Neben besonders schwerem Raub legt die Staatsanwaltschaft dem 61-Jährigen wegen Schüssen auf Geldboten auch versuchten Mord zur Last. Mitangeklagt ist ein mutmaßlicher Komplize.