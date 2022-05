Kriminalität Täter schießt an Schule in Bremerhaven und verletzt Frau

Die Schülerinnen und Schüler des betroffenen Lloyd-Gymnasiums (Oberstufe) an der Grazer Straße in Bremerhaven-Mitte blieben nach der Tat zunächst mit ihren Lehrkräften in ihren Klassenräumen. "Die Polizei hat die Lage vor Ort unter Kontrolle", hieß es in einer Mitteilung der Polizei.