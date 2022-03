Kriminalität Serienmörder als Zeuge - Im Rückblick bleibt das Grauen

In dem Prozess gegen die sieben Angeklagten geht es konkret um acht Fälle, für die Högel bereits verurteilt wurde: drei Morde im Oldenburger Klinikum sowie drei Morde und zwei Mordversuche in Delmenhorst. Für die sechs Morde wurde Högel 2019 verurteilt, für die beiden Mordversuche bereits 2006 und 2015.

"Positiv überrascht" zeigte sich Christian Marbach, dessen Großvater zu den Opfern Högels gehörte, vom Auftreten des Zeugen. Högel habe bei seinem ersten Auftritt als Zeuge "offen und reflektiert" in der Rückschau berichtet, sagte Marbach. Natürlich biete man ihm damit wieder eine Bühne. Aber so "widerlich" es sei: "Niemand hat bessere Informationen als der Täter", hatte Marbach beim ersten Prozesstag gesagt.

Ein Schwerpunkt am Dienstag war auch ein Vertrag mit einem Medienunternehmen für ein laut Högel im Juni 2021 aus der JVA Oldenburg geführtes rund eineinhalbstündiges Telefoninterview. Für den Vertrag hatte er sich von einem Medienanwalt beraten lassen, der auch honoriert worden sei. Auf Antrag der Verteidigung beschloss das Gericht, noch am Dienstag entsprechende Vertragsunterlagen in der Haftzelle Högels beschlagnahmen zu lassen. Die Vernehmung soll am Mittwoch fortgesetzt werden.

Für die Verhandlung sind insgesamt 42 Prozesstage angesetzt. Die Angeklagten werden durch 18 Anwälte vertreten. Gegen einen weiteren Angeklagten, einen Pflegeleiter aus Delmenhorst, wurde das Verfahren aus gesundheitlichen Gründen abgetrennt. Högel hatte seine Opfer in den Jahren 2000 bis 2005 mit Medikamenten zu Tode gespritzt. Insgesamt wurde er seit 2005 in mehreren Prozessen für 91 Taten verurteilt, darunter für insgesamt 87 Morde.