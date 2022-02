Kriminalität Prozess gegen Clanchef: geheimes Tondokument aufgetaucht?

Es sei davon auszugehen, dass dies beim nächsten Prozesstag am 9. Februar thematisiert werde, sagte eine Gerichtssprecherin am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Der Verteidiger des angeklagten Clanchefs, Hansgeorg Birkhoff, kündigte dies bereits an: "Alle Fragen, die in diesem Zusammenhang zu stellen sind, werden vor Gericht zu erörtern sein." Die Staatsanwaltschaft wollte sich vorab nicht dazu äußern. Auch Bushidos Anwalt Steffen Tzschoppe sagte zunächst nichts zu dem "Stern"-Bericht.