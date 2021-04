Europol Organisiertes Verbrechen breitet sich in der EU weiter aus

Noch nie sei die Bedrohung der EU und seiner Bürger so groß gewesen, warnt die europäische Polizeibehörde am Montag in einer in Lissabon vorgelegten Analyse des organisierten Verbrechens. Mit Drogen- und Menschenhandel, Cybercrime und Betrug würden Milliarden verdient. Die Banden würden auch immer gewalttätiger.