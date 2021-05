Kriminalität Mutter und Sohn getötet - Polizei findet Kinderleiche

Oder hatte in der Kleinstadt Bispingen jemand etwas gesehen? Die Menschen dort sollten befragt werden, schon am Montag seien rund 150 Haushalte besucht worden, kündigte der Polizeisprecher an. Die Suche begann schon am Sonntag und wurde kreisförmig um den Ort des Geschehens ausgeweitet. "Was wir nicht machen, ist, planlos Stellen abzusuchen", erklärte der Sprecher. Doch dann fanden die Beamten schließlich bei Heber im Raum Schneverdingen, nahe der Bundesstraße 3, die Kinderleiche. Noch am Nachmittag waren Fahrzeuge und Beamte der Polizei dort im Einsatz, darunter ein Drohnenführer.

Im Zusammenhang mit dem vermissten und möglicherweise getöteten Kind stellte die Polizei auch das Auto des Verdächtigen mit einem Kennzeichen aus Diepholz sicher. Ein anderes Auto wurde vom Grundstück in Bispingen abtransportiert.

In Bispingen, wo die tödliche Gewalttat sich ereignete, sperrte die Polizei das Grundstück der Familie mit Flatterband ab. Am Eingang des roten Backsteinhauses stand immer noch ein kleiner Tretroller, im Briefkasten steckte die Zeitung und an der Haustür hing ein Willkommensschild. An den Rand des Grundstücks setzten Unbekannte ein Stofftier, einen Affen - und stellten zwei Kerzen daneben.

