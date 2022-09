Kriminalität Mann bringt Frau mit Axt um - Polizei erschießt den Täter

VfB Stuttgart II

Joker Noah Ganaus rettet Fahrenhorst-Elf einen Punkt

Der VfB Stuttgart II baut seine Mini-Serie in der Fußball-Regionaliga aus. Durch den späten Treffer von Noah Ganaus reicht es in Koblenz zu einem 1:1. Steigerungspotenzial gibt es in Sachen Effizienz.