Kriminalität Kinder aus Paraguay bald in Deutschland zurückerwartet

Die Mädchen dürften gemeinsam mit den aus Essen und München kommenden Elternteilen zurückfliegen. Zuvor musste den Angaben zufolge die Gerichtsentscheidung an diesem Montag noch der Migrationsbehörde des südamerikanischen Landes mitgeteilt werden. Danach würden die Kinder so bald wie möglich fliegen. Wann genau, war am Montag noch offen und sollte aus Kinderschutzgründen nicht kommuniziert werden.