Kriminalität Katholischer Priester in Frankreich getötet

Wie Franceinfo berichtete, sei der tote 60 Jahre alte Geistliche in der Ortschaft Saint-Laurent-sur-Sèvre in den Räumlichkeiten der Montfortaner-Priestergemeinschaft entdeckt worden. Offenbar wurde er in seinem Zimmer mit Schlägen auf den Kopf getötet. Der mutmaßliche Täter sei nach einem Psychiatrieaufenthalt Ende Mai von der Priesterbruderschaft aufgenommen worden, berichtete der Sender France 3. Bis zu seinem bevorstehenden Strafprozess wegen der Brandstiftung habe er zwar unter Aufsicht der Justiz gestanden, sich aber auf freiem Fuß befunden. Einem Schreiben der französischen Bischofskonferenz zufolge hatte der nun getötete Geistliche selbst den mutmaßlichen Täter untergebracht.