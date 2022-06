Kriminalität Gut 185.000 offene Haftbefehle in Deutschland

Im Bereich politisch motivierter Kriminalität sind in den Kategorien "rechts" (752 offene Haftbefehle, vorher 788) und "links" (117, vorher 128) die Zahlen gesunken. Der Großteil der Fahndungen aber betraf zum Stichtag mutmaßliche Islamisten: Mit 6880 Fahndungsersuchen gab es knapp 300 mehr als zum letzten Stichtag im September 2021 (6583).

Mehr internationale Haftbefehle

Das Innenministerium begründet den Anstieg mit einer gestiegenen Zahl internationaler Haftbefehle. "Es handelt sich um Ausschreibungen von nichtdeutschen Staatsangehörigen, die sich zum weit überwiegenden Teil an Kampfhandlungen in Jihad-Gebieten beteiligt haben (sollen)." Sie hielten sich nicht in Deutschland auf, oder es gebe keine Hinweise für einen Aufenthalt in Deutschland, schreibt das Ministerium.

Per Haftbefehl gesucht wurden Ende März den Angaben zufolge insgesamt 133 sogenannte Gefährder. Das sind Menschen, denen schwere politisch motivierte Gewalttaten bis hin zu Terroranschlägen zugetraut werden (September 2021: 143). Davon wurden 124 dem Islamismus zugeordnet (Sept.: 132), 7 dem Bereich "ausländische Ideologie" (8), 1 Person dem rechten (2) und 1 dem linken Spektrum (1).

Der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Stephan Brandner, forderte "ein gezieltes und schonungsloses Vorgehen gegen Islamisten". Man müsse damit aufhören, die Bekämpfung des Rechtsextremismus als einziges Ziel zu definieren.