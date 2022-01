Kriminalität Geiselnahme in Synagoge in US-Bundessstaat Texas

Der Fernsehsender CNN zeigte Bilder des Polizeieinsatzes. Offizielle Angaben zur Zahl der Geiseln oder dem Hintergrund der Tat gab es zunächst nicht. Die Polizei von Colleyville teilte mit, Beamte seien am späten Samstagvormittag (Ortszeit) zur Adresse der Synagoge gerufen worden. Häuser in der unmittelbaren Umgebung seien evakuiert worden. Bürger seien aufgerufen worden, die Gegend zu meiden. Bislang gebe es keine Verletzten. Die Bundespolizei FBI sei an dem Einsatz beteiligt und stehe in Kontakt mit dem Geiselnehmer. Konkretere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.