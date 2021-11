Kriminalität Fund einer toten Frau an A7 - Ehemann in Psychiatrie

Rückreise vom Auswärtsspiel in Dortmund

Polizei ermittelt nach Zugfahrt gegen VfB-Fans

Fans des VfB Stuttgart haben sich auf der Rückreise vom Auswärtsspiel in Dortmund in einem ICE der Deutschen Bahn daneben benommen. Bei der Ankunft in Stuttgart wurden sie von einem Großaufgebot der Polizei in Empfang genommen.