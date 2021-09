Kriminalität Frauenleiche in Hamm gefunden - 27-Jähriger festgenommen

Dem "Bild"-Bericht zufolge soll die Frau vor ihrem Tod missbraucht worden sein. Ihr Körper weise zudem Stichverletzungen auf. Die Taucher sollten demnach eine mögliche Tatwaffe suchen. Die Staatsanwaltschaft äußerte sich dazu nicht.

An dem kleinen See am Oberlandesgericht wurden Stofftiere, Kerzen und Sonnenblumen für das Opfer abgestellt. Ein Passant hatte die teilweise unbekleidete Frauenleiche in der dortigen Grünanlage am frühen Sonntagmorgen entdeckt.

© dpa-infocom, dpa:210920-99-292061/3