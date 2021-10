Kriminalität Entführung von Missionaren in Haiti - FBI eingeschaltet

"Das FBI ist Teil der koordinierten Bemühungen der US-Regierung, die betroffenen US-Bürger in Sicherheit zu bringen", sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, am Montag in Washington. Die US-Botschaft in Haitis Hauptstadt Port-au-Prince stehe in Kontakt mit den örtlichen Behörden und den Familien der Entführten. US-Präsident Joe Biden erhalte regelmäßig Informationen über die Bemühungen des Außenministeriums und des FBI.