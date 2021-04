Kriminalität Brutaler Einbruch bei französischem Ex-Minister Tapie

Die Täter seien "mit extremer Gewalt" vorgegangen, sagte der Bürgermeister von Combs-la-Ville, Guy Geoffroy. In dem Ort bei Paris wohnt der 78-jährige Tapie mit seiner Ehefrau Dominique. Das Ehepaar sei bei dem Vorfall in der Nacht zu Sonntag geschlagen und Tapies Frau an den Haaren gezogen worden. Es gehe den beiden nun den Umständen entsprechend, sagte Geoffroy. Dominique Tapie wurde zwischenzeitlich im Krankenhaus behandelt.