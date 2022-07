Kriminalität Brand am Ballermann: Deutsche werden aus U-Haft entlassen

Palma - Die Kegelbrüder kommen auf Mallorca auf freien Fuß: Die acht deutschen Touristen, die seit knapp zwei Monaten unter dem Vorwurf der Brandstiftung auf der spanischen Mittelmeer-Insel in Untersuchungshaft sitzen, sollten das Centro Penitenciario im Norden von Palma noch am Freitag verlassen dürfen. Vor dem Gefängnis versammelten sich nach Bekanntwerden der Nachricht bald 15 bis 20 Journalisten. Die Freilassung auf Kaution in Höhe von 12 000 Euro und unter Auflagen war zuvor vom zuständigen Ermittlungsrichter auf Antrag der Verteidigung gewährt worden, wie die Justiz der Balearen am Freitag mitteilte.