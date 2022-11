Kriminalität 13-Jährige auf Schulweg überfallen und gefesselt

Ostbevern - Ein 13-jähriges Mädchen ist am Dienstagmorgen auf dem Weg zur Schule in Ostbevern im Münsterland überfallen und mit Kabelbindern an den Händen gefesselt worden. Passanten fanden das Mädchen und verständigten die Rettungskräfte. Die 13-Jährige kam ins Krankenhaus. Sie war laut Polizei zunächst bewusstlos, kam dann aber wieder zu sich. Sie habe nur leichte Verletzungen erlitten. Das Mädchen sei nicht an einen Baum gefesselt gewesen.