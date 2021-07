Kriminalfälle in Steinheim Starker Zuwachs bei den Straftaten

Darunter firmierten unter anderem Fälle, bei denen jemand aus einer Gruppe von mindestens zwei Personen heraus angegriffen wurde, und Vorkommnisse, bei denen der Täter mit einem Gegenstand wie einem Stock hantiert hat. Bedeutet im Umkehrschluss: Schwere Körperverletzungen, bei denen das Opfer von einem Angreifer so heftig angegangen wurde, dass er oder sie etwa das Sehvermögen auf einem Auge oder ein Gliedmaß verliert, sind in Steinheim kaum zu verzeichnen. Außerdem gingen rund ein Drittel der Fälle auf das Konto von Mehrfachtätern. Überdies müsse man sehen, dass der Fünfjahresdurchschnitt in Steinheim bei den schweren und gefährlichen Körperverletzungen bei neun liege und der niedrige Vergleichswert von 2019 mit vier Delikten eher ein Ausreißer nach unten sei.

Opfer und Täter kennen sich meistens

In der Sitzung des Gemeinderats beteuerte er zudem auf Nachfrage von Jürgen Thalemann von der SPD, dass man sich als Passant in Steinheim keine gesteigerten Sorgen um sein Wohlbefinden machen müsse. „In der Regel besteht zwischen Täter und Opfer eine persönliche Beziehung“, sagte der Kommissar. Die Taten spielten sich meist innerhalb von bestimmten Gruppierungen ab – oder Opfer und Angreifer kennen sich. Das erkläre auch die hohe Aufklärungsquote bei den gefährlichen und schweren Körperverletzungen, die bei fast 90 Prozent liege, erklärt er auf Nachfrage. Derjenige, der angegriffen wurde, könne den Namen des mutmaßlichen Täters meist nennen. „Der normale Bürger kommt in der Regel nie zur Polizei und sagt, ich bin auf der Straße angegriffen worden“, so Hannes Oertel.