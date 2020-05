Kriegsgefangene in Marbach Schicksale im Weltkrieg werden erforscht

Die Grundlage dafür scheint gegeben. Zum einen, weil Steffen Maisch einige Quellen zusammentragen und bereits sichten konnte. „Dafür, dass auch in Marbach nach dem Kriegsende viele Unterlagen vernichtet wurden, war ich doch erstaunt, was bei der Suche alles zusammenkam“, sagt der Student. Zum anderen kennt er sich mit dem Thema gut aus, da er in seiner Heimatgemeinde Hemmingen, in der er im Vorstand des Ortsgeschichtlichen Vereins sitzt, ebenfalls darüber recherchierte.