Kriegsgefahr Ukrainer in Polen – das Warten auf den Ernstfall

Ukrainer gehen zu Schießübungen

Zu letzteren gehört Natalia Panchenko. Die junge Ukrainerin arbeitet für ein ukrainisches Medienprojekt in Warschau und war in der vergangenen Woche in Kiew. „Es gibt einen großen Unterschied zu der Stimmung im Jahr 2014, die Menschen gerieten damals in Panik und wussten nicht, was sie tun sollten“, sagt Panchenko. Damals besetzte Russland die Krim und förderte mit Waffen und Personal die prorussische Rebellion im Ostteil der Ukraine. Nun würden ihre Bekannten in Kiew zu Schießübungen gehen und Rot-Kreuz Kurse besuchen, erzählt die 32-Jährige, man wisse, was zu tun ist. Es gebe bereits Erfahrung mit einer Krise. Unter den Ukrainern in Warschau sei die Stimmung ähnlich. „Das Schlimmste ist die Unsicherheit. Wir haben nicht in der Hand, was passiert.“