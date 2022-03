Krieg in der Ukraine Zwischen Angst und Hoffnung

Ich habe in den ersten Tagen des Krieges Nachrichtensendungen ebenso wie Diskussionsrunden geradezu aufgesogen. Der erste Griff am Morgen nach dem Aufwachen ging zum Handy. Lebt der ukrainische Präsident noch? Gab es weitere Bombenangriffe? Was ist in der Nacht, in der ich in Sicherheit in meinem Bett geschlafen habe, im 1900 Kilometer entfernten Kiew und in anderen Orten passiert? Und der letzte Griff am Abend ging erneut zum Handy – mit denselben Fragen im Kopf.