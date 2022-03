Krieg in der Ukraine Was bringt der humanitäre Korridor - Und was kommt dann?

Doch gleich zu Beginn warfen sich beide Seiten am Samstag gegenseitig Verletzung der Feuerpause vor. Die Evakuierungen wurden deshalb zunächst verschoben, am Nachmittag setzte das russische Militär nach eigenen Angaben seine Angriffe auf Mariupol und die Stadt Wolnowacha fort. Die Entwicklung dürfte jene bestätigen, die humanitäre Korridore ohnehin skeptisch sehen. Denn das Nachspiel könnte verheerend sein, wie ein Blick in die Vergangenheit zeigt.