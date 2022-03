Krieg in der Ukraine Warum Wladimir Putin den Krieg verliert

Diese Kombination aus Mut und Wissen hat den Angriff der russischen Truppen gestoppt, zwingt den demoralisierten russischen Verbänden den Kampf auf, den die Ukrainer vorbereitet haben: In Städten, die den Verteidigern vertraut sind, wo sie aus Kanallöchern überraschend hervorstürmen, plötzlich im Rücken der Angreifer auftauchen. Wo dieser jeden Schuss, jedes Brot zu Fuß über Trümmer an die Front schleppen muss. Weil für Panzer und Laster kein Durchkommen ist. Das zeigen die Bilder aus Irpin und Charkiw schon jetzt. In den Städten wird Putin den Krieg verlieren. Zumal er keine Reserven hat, um nennenswert Soldaten und erst recht modernes Kriegsgerät nachzuschieben: In den anrollenden Verstärkungen sind viele in den 1960er und 1970er Jahren eingeführte Panzer und Geschütze, kaum moderne. Zivile Laster statt militärische.

Westliche Politiker, die Bundesregierung, müssen sich bereits jetzt damit auseinandersetzen, was passiert, wenn Putins Soldateska geschlagen ist. Wie sie reagieren, wenn Putin abtritt, wenn Russland implodiert? Wer sichert die Atomwaffen, die aktuell durch Befehlsketten sicher sind? Wie wird China auf ein Russland reagieren, das gerade seine militärische Handlungsfähigkeit in der Weite der Ukraine verliert? Dafür müssen abseits des aktuellen Tagesgeschäftes Antworten her. Keine Sprachlosigkeit, keine Überraschung mehr.