Krieg in der Ukraine USA besorgt über „Annäherung“ Chinas an Russland

Die USA haben sich vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs besorgt über eine „Annäherung“ Chinas an Russland gezeigt. Nach einem Gespräch ranghoher Vertreter Pekings und Washingtons in Rom sagte eine US-Vertreterin am Montag, Washington halte die „Annäherung“ Pekings an Moskau für „zutiefst besorgniserregend“. Zuvor hatte die „New York Times“ berichtet, Moskau habe Peking um militärische Hilfe für den Angriff auf die Ukraine gebeten. Der Kreml dementierte den Bericht.