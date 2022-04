Krieg in der Ukraine Tote und Verletzte: Beschuss in ukrainischen Regionen

Ukrainischen Angaben zufolge sind in verschiedenen Regionen im Osten und Süden des Landes mehrere Menschen durch Beschuss verletzt oder getötet worden. Etwa 50 russische Angriffe in CharkiwIn der Region Charkiw seien zwei Personen getötet worden, nachdem ein Geschoss in ein Auto eingeschlagen war, teilte der Gouverneur Oleh Synjehubow am Donnerstagabend mit.