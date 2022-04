Krieg in der Ukraine Schmaler Grat zwischen Drohung und Verteidigung

Zur neuen Strategie der Nato gehört auch die Überlegung, größere Truppenkontingente permanent an der Ostflanke zu stationieren. In den Augen Russlands würde ein solcher Schritt allerdings gegen die Vereinbarungen in der Nato-Russland-Grundakte verstoßen. Darin hat sich die Nato verpflichtet, auf die dauerhafte Stationierung „substanzieller Kampftruppen“ im östlichen Bündnisgebiet zu verzichten. Die bislang stationieren Battlegroups in Bataillonsgröße fallen nach Nato-Interpretation nicht in diese Kategorie.

Neue Waffenlieferungen an die Ukraine

In diesem Punkt hat Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg allerdings eine sehr klare Meinung. Er sagt, dass Moskau nicht erwarten könne, dass sich die Nato noch an alle Vereinbarungen aus dem Jahr 1997 hält. Die Grundakte habe einen klaren Bezug zum Sicherheitsumfeld im Jahr 1997, als man Russland noch als strategischen Partner gesehen habe, sagte er jüngst. Heute befinde man sich in einem völlig anderen Sicherheitsumfeld, und die Nato werde tun, „was nötig ist“.

Zu diesen Notwendigkeiten zählt auch, dass das Bündnis die Waffenlieferungen zahlreicher Staaten an die Ukraine unterstützt. Die westlichen Verbündeten werden nach Angaben von Nato-Chef Jens Stoltenberg am Mittwoch und Donnerstag über weitere Waffenlieferungen an die Ukraine diskutieren. Dabei werde es auch um „High-End“-Waffensysteme, Munition und medizinische Ausrüstung gehen. Kritisch gesehen wird in der Nato allerdings die Forderung, hochmoderne Systeme wie US-Kampfjets oder Panzer zu liefern.

Probleme mit hochmodernen Waffensystemen

Militärs weisen darauf hin, dass die Bedienung solcher Waffen großer Übung bedürfe. Auch sei die Logistik sehr komplex. So müsse der Transport, der Nachschub mit Ersatzteilen oder auch die Versorgung mit Treibstoff lückenlos organisiert sein. Selbst der Wunsch der Ukraine nach Kampfjets vom sowjetischen Typ MiG-29, an dem ukrainische Piloten ausgebildet sind, wurde vor einigen Wochen nicht umgesetzt. Von den östlichen Nato-Staaten haben Polen, die Slowakei und Bulgarien MiG-29-Jets. Das in die Frage eingebundene US-Verteidigungsministerium erklärte, die Übergabe der Kampfflugzeuge an die Ukraine könnte von Russland als Eskalation wahrgenommen werden und sei deswegen zu riskant.