Krieg in der Ukraine Russland wirft Kiew Angriffspläne auf Diplomaten vor

Russland: Hyperschall-Rakete zerstört Raketenarsenal in Ukraine

Durch den Einsatz der „Kinschal“-Rakete sei das unterirdische Munitionsdepot der ukrainischen Luftwaffe in Deljatyn im Südwesten der Ukraine am Freitag vernichtet worden, teilte die russische Seite am Samstag mit. Es sei der erste Einsatz im Kampf überhaupt, hieß es. Im Gebiet Odessa am Schwarzen Meer seien zwei Stützpunkte der militärischen Aufklärung zerstört worden. Überprüfbar waren die Angaben nicht.

Bisher kamen die „Kinschal“-Raketen vor allem bei Manövern zum Einsatz - zuletzt wenige Tage vor der Invasion in die Ukraine, die am 24. Februar begann. Abgefeuert werden sie von Kampfflugzeugen des Typs MiG-31. Sie können nach russischen Angaben Ziele unter Umgehung aller Luftabwehrsysteme in bis zu 2000 Kilometer Entfernung treffen und übertreffen die Schallgeschwindigkeit um ein Mehrfaches.

Die Nato reagierte am Samstagabend ausweichend auf die Frage, ob sie den Einsatz einer „Kinschal“ bestätigen kann. Eine Sprecherin sagte, dem Bündnis seien die Berichte über den Einsatz von Hyperschall-Raketen bekannt.

Ukraine meldet weitere Tote bei russischen Angriffen

Die Ukraine berichtete über mehrere Tote und Verletzte bei erneuten russischen Angriffen. Im Ort Butscha nordwestlich der Hauptstadt Kiew seien durch Beschuss am Freitag sieben Zivilisten ums Leben gekommen, teilte die Polizei der Region Kiew mit. In der ostukrainischen Region Donezk sprach die regionale Polizeibehörde von Dutzenden Toten und Verletzten ebenfalls bei Angriffen am Freitag. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Kiew und Moskau haben jeweils über die Evakuierung Tausender weiterer Zivilisten aus besonders umkämpften Gebieten in der Ukraine berichtet. Aus der belagerten Hafenstadt Mariupol seien am Samstag mehr als 4100 Menschen geflohen, schrieb der stellvertretende Leiter des ukrainischen Präsidialamtes, Kyrylo Tymoschenko, auf Telegram. Knapp 2500 weitere Zivilisten seien aus den Regionen Kiew und Luhansk über so genannte Fluchtkorridore in Sicherheit gebracht worden. Die russische Seite berichtete über die Evakuierung von knapp 16 400 Menschen aus Donezk und Luhansk und anderen Teilen der Ukraine nach Russland. Der Stadtrat von Mariupol warf Moskau vor, Tausende Zivilisten gegen ihren Willen nach Russland gebracht zu haben.

In Saporischschja wurde eine anderthalbtägige Ausgangssperre verhängt. Bis Montagmorgen um 6.00 Uhr (5.00 Uhr MEZ) stellt auch der Bahnhof der Stadt seinen Betrieb ein.

Kremlchef Putin telefoniert mit Luxemburgs Premier Bettel

Russlands Präsident Wladimir Putin telefonierte mit Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel. Putin habe auf die „unaufhörlichen Raketenangriffe ukrainischer Kräfte auf Donezk und andere Städte in der Donezker Volksrepublik und der Luhansker Volksrepublik, die zu vielen zivilen Opfern führten“ hingewiesen, hieß es vom Kreml. Bettel sagte nach einer Mitteilung des luxemburgischen Staatsministeriums, es sei ihm darum gegangen, zur Deeskalation beizutragen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte in einer Liveschalte nach Bern die Schweizer Regierung auf, die Konten aller russischen Oligarchen zu sperren. „Auch das ist ein Kampf gegen das Böse“, sagte Selenskyj nach Angaben des Übersetzers vor tausenden Antikriegsdemonstranten vor dem Schweizer Parlament.

Die letzten Diplomaten aus der autoritär geführten Republik Belarus haben Angaben aus Minsk zufolge die Ukraine verlassen. Hintergrund seien „unerträgliche Zustände“ für die Belarussen in der Ukraine gewesen, sagte Igor Sokol, der als Botschafter in Kiew war, am Samstag im belarussischen Staatsfernsehen. Er verwies etwa auf gesperrte Bankkonten.

USA schicken Militärkontingent nach Bulgarien

Zur Stärkung der Nato-Ostflanke wollen die USA ein Truppenkontingent nach Bulgarien entsenden. Das sagte der bulgarische Ministerpräsident Kiril Petkow nach Gesprächen mit US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Samstag in Sofia. Dieses Kontingent soll unter dem Kommando des Nato-Oberbefehlshabers in Europa stehen.

Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki forderte eine Handelsblockade der EU gegen Russland. Diese müsse ein Einfahrverbot russischer Schiffe mit russischen Waren in europäische Seehäfen sowie ein Verbot des Handels auf dem Landweg umfassen, sagte er laut Agentur PAP.

Mehr als 200 000 Ukraine-Flüchtlinge in Deutschland registriert

In Deutschland registrierte die Bundespolizei seit Beginn des russischen Angriffs nach Angaben des Bundesinnenministeriums vom Samstag 207 742 Kriegsflüchtlinge. Die Zahl der tatsächlich Angekommenen dürfte deutlich höher sein. Nach UN-Angaben sind mehr als 3,1 Millionen Menschen aus der Ukraine ins Ausland geflohen. Allein in Polen kamen bisher rund zwei Millionen Menschen an.

Bildungspolitiker in den Ländern schätzen, dass etwa die Hälfte der in Deutschland ankommenden Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine Kinder und Jugendliche sind, die früher oder später in Schulen oder Kitas unterkommen. Der Deutsche Lehrerverband forderte gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland rasche Hilfen für die Schulen, um den geflüchteten Kindern gerecht zu werden.

Am Wochenende waren in vielen deutschen Städten Demonstrationen und Konzerte für den Frieden in der Ukraine angekündigt. Am Sonntag war unter anderem am Brandenburger Tor in Berlin eine große Kundgebung mit dem Titel „Sound of Peace“ mit zahlreichen Musikern geplant.