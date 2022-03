Krieg in der Ukraine Pianist kettet sich an russische McDonald’s-Filiale

Die Schließung der 850 McDonald’s-Filialen in Russland empfindet Safronov-Zaravkin als „feindseligen und verbrecherischen Akt“. Seine Aktion zog zahlreiche Schaulustige an; Videoaufnahmen verbreiteten sich rasch im Netz. Nach seiner Aktion kommentierte der Pianist in den sozialen Medien so: „Mit McDonald’s kamen verschiedene Arten von Freiheit in mein Leben. Freiheit der Wahl, Freiheit, sich zu bewegen, Freiheit, meine eigenen Werte umzusetzen und ihnen zu folgen“. Sein Gewicht sei sein „Mittel der Freiheit“. Die Schließung der Filialen sei „Völkermord“.