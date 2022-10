Krieg in der Ukraine Neue russische Angriffe auf Ukraine - Explosionen in Kiew

Selenskyj: "Absolut friedliche Orte" unter Beschuss

"Die Ukraine ist unter Beschuss der Okkupanten. Sie machen weiter das, was sie am besten können: Zivilisten terrorisieren und töten", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Die Russen hätten in Mykolajiw auch den Blumenmarkt und den Kastanienpark beschossen - "absolut friedliche Orte".