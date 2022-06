Krieg in der Ukraine Nato plant mehr Truppen im Baltikum

Truppenteile sollen rotieren

Neu an diesem Kampfverband werde sein, dass nicht alle Kräfte dauerhaft an der Ostflanke stationiert werden sollen, erklärte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Stattdessen sollen nach dem Rotationsprinzip jeweils nur Truppenteile in Litauen Übungen absolvieren. Geplant sei, dass ein Großteil der deutschen Soldaten in Bereitschaft in ihrer Heimat bleiben dürfe. Begründet wird diese Entscheidung in Nato-Kreisen damit, dass in Litauen noch zu wenig Platz zum Üben und auch zur Unterbringung der Soldaten vorhanden sei. Im Vorfeld des Nato-Treffens in Brüssel wurde allerdings eingeräumt, dass die Rotation der Truppen billiger sei, als sie an einem Ort zu belassen.