Krieg in der Ukraine Mehr als nur Populismus liefern

Was für eine Diskussion in Politik und Medien: Als hinge das Schicksal des Abendlandes davon ab, was gerade auf jenen 700 Quadratkilometern Schlachtfeld im Osten der Ukraine, dem westlichen Rand des Donezbeckens, dem Donbass, geschieht: 81 000 Russen greifen hier mit einer Überlegenheit von 4 zu 1 an, bei der Artillerie, also weitreichenden Geschützen sogar von 140 zu 1. Auf eine Fläche kleiner als Hamburg schlagen 24 Stunden, sieben Tage die Woche russische Salven rund um die Stadt Sjewjerodonesk ein. Das Ziel der Russen: Kontrollieren sie diese 0,12 Prozent des ukrainischen Staatsgebietes, kontrollieren sie den von russischen Separatisten dominierten Donbass.