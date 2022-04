Krieg in der Ukraine Industrieverband: Konjunktureller "Ausblick sehr trübe"

Russwurm forderte: "Die Ampelkoalition muss jetzt die wirtschaftliche Stärke Deutschlands und seiner Unternehmen bewahren und an schnell wirksamen, zielgenauen und befristeten Maßnahmen arbeiten, um die Krise abzufedern." Die Bundesregierung sollte zum Beispiel zeitlich begrenzt Unterstützung für Unternehmen bereitstellen, "die wegen der Energiepreise unverschuldet in eine wirtschaftliche Schieflage geraten sind." Die Bundesregierung arbeitet nach Angaben des Wirtschaftsministeriums derzeit "auf Hochtouren" an einem Hilfspaket für Unternehmen, die von Folgen des Ukraine-Kriegs betroffen sind.