Krieg in der Ukraine Hollywood-Studios setzen Filmstarts in Russland aus

New York - Die US-Unterhaltungsriesen Disney, Sony Pictures und Warner Bros. wollen wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine ihre neuen Filme vorerst nicht in russischen Kinos zeigen. „Angesichts der unprovozierten Invasion der Ukraine und der tragischen humanitären Krise setzen wir den Kinostart von Filmen in Russland aus“, erklärte etwa Disney. Betroffen sind unter anderem der kommende Film „Rot“ der zu Disney gehörenden Pixar-Studios und Warner Bros. „The Batman“, der eigentlich ab dem 3. März in Russland gezeigt werden sollte.