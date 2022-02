Dass dies nicht ohne Auswirkungen auf den Endverbraucher bleibt, ist klar. Am Donnerstagmorgen gegen 9.30 Uhr notierte der Heizöl-Durchschnittspreis nach Angaben des Vergleichsportals Esyoil bei 96,23 Euro pro 100 Liter – nach 93,70 am Vortag. Für Baden-Württemberg werden sogar 97,47 Euro (plus 4,46 Euro) angegeben. Am wenigsten teuer ist es bundesweit betrachtet derzeit noch in Nordrhein-Westfalen mit 93,64 Euro – während Mecklenburg-Vorpommern schon bei 100,73 Euro im Schnitt liegt. Das Portal Heizöl24 nennt einen Durchschnittspreis von 101,49 Euro pro 100 Liter.