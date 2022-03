Krieg in der Ukraine Die Schweiz schließt sich EU-Sanktionen nicht an

Besonders viele Nachfragen provoziert der semantische Unterschied zwischen „Sanktionen“ und „Maßnahmen zur Umgehung von Sanktionen“. Wenig befriedigende Antworten gab es auch zu den russischen Personen, die in der EU auf der Sanktionsliste stehen, in der Schweiz aber weiterhin frei über ihr Geld verfügen können. Hingewiesen wurde darauf, dass der Bundesrat durchaus die Möglichkeit hätte, die Gelder russischer Personen einzufrieren. Dafür gibt es ein im Embargo-Gesetz verankertes Notrecht. Die Antwort darauf war, dass der Bundesrat entschieden habe, einen anderen Weg zu gehen.

Die Schweiz ist ein zentraler Bankenplatz

Angesichts der Schweiz als internationale Drehscheibe für Finanzgeschäfte und Umschlagplatz für den Rohstoffhandel, würden harte Sanktionen die Machthaber im Kreml schwer treffen. Nach offiziellen Angaben laufen rund 80 Prozent des russischen Rohstoffhandels über Schweizer Finanzdienstleistungszentren in Genf, Zug Lugano und Zürich. Die wichtigen russischen Unternehmen und Banken haben in der Schweiz große Niederlassungen. Zudem transferieren reiche Russen in kein anderes Land der Welt mehr Geld, als in die Schweiz. Diese Kapitalbewegung habe sich seit den internationalen Sanktionen gegen Russland nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim im Jahr 2014 noch vervielfacht.

Kritik an der Entscheidung des Bundesrates

Enttäuscht auf die Mitteilung des Bundesrates reagierten die Politiker der Schweizer Grünen und der Sozialdemokratischen Partei (SP). „Schweigen und Nichtstun im Angesicht des Krieges ist kein Zeichen von Neutralität, sondern von schändlicher Feigheit und von Opportunismus“, empörte sich Juso-Präsidentin Ronja Jansen am Mittwoch bei einer Demonstration vor der russischen Botschaft in Bern. Ihre Forderung: „Die Schweiz muss sich den europäischen Sanktionen gegen die russische Elite anschließen.“ Im Gegensatz dazu unterstützen führende bürgerliche Politiker die Haltung des Bundesrates. So lobte die konservative SVP in einer Mitteilung, dass die Schweizer Regierung das antirussische Vorgehen der EU und der USA „nicht blindlings unterstützt“.