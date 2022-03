Krieg in der Ukraine Die Nato verstärkt ihre Truppen in Osteuropa

Mehr Waffen für die Ukraine

Aus diesem Grund wird es als auch beim Nato-Treffen in Brüssel vor allem um weitere Waffenlieferungen gehen. Zur selben Zeit werden allerdings auch neue Sanktionen gegen Russland ein Thema werden, die auf den gleichzeitig stattfindenden Gipfeln der Siebener-Gruppe wichtiger Industriestaaten (G7) und der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union (EU) besprochen werden. Besonderes Gewicht verleiht die Anwesenheit von US-Präsident Joe Biden. Sein Sicherheitsberater Jake Sullivan hat bereits angekündigt, dass in Brüssel die „nächste Phase“ der militärischen Unterstützung für die Ukraine angekündigt werde. Es gehe Washington auch um „ein weiteres Sanktionspaket“ gegen Russland. Diskutiert wird auch die dauerhafte Verstärkung der sogenannten Ostflanke des Bündnisgebietes. Nato-Generalsekretär Stoltenberg wiederholte am Mittwoch, dass die Nato in den vergangenen Wochen bereits Zehntausende Soldaten in die Region verlegt habe und er kündigte weitere militärische Unterstützung an. So sollen zusätzliche Kampftruppen in Bulgarien, Rumänien, Ungarn und der Slowakei stationiert werden. Die Entscheidung dazu würden die Staats- und Regierungschefs auf dem Gipfel treffen. Bislang hat die Nato nur in den baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen sowie in Polen dauerhaft multinationale Verbände stationiert. Normalerweise sind sie etwa 1000 Soldaten stark. Die Ausweitung der Präsenz bedeutet, dass künftig von der Ostsee im Norden bis zum Schwarzen Meer im Süden Nato-Truppen präsent sein werden.